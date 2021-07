Napoli, la lista dei convocati per il ritiro: assenti Ghoulam e Zielinski, le motivazioni (Di giovedì 15 luglio 2021) È finalmente ufficiale la lista dei calciatori convocati da parte di Luciano Spalletti per il ritiro che inizierà a breve nell’ormai consueta meta di Dimaro. Questa la lista dei 27 calciatori scelti da parte del nuovo allenatore: Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002). Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) È finalmente ufficiale ladei calciatorida parte di Luciano Spalletti per ilche inizierà a breve nell’ormai consueta meta di Dimaro. Questa ladei 27 calciatori scelti da parte del nuovo allenatore: Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002). Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - annatrieste : Se tenete un amico, un parente, na pantofola, nu cazettin che cercate, cercate, cercate e non trovate da tempo, pro… - LucianoQuaranta : RT @sscnapoli: ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - camila_healing : RT @sscnapoli: ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - camila_healing : RT @annatrieste: Se tenete un amico, un parente, na pantofola, nu cazettin che cercate, cercate, cercate e non trovate da tempo, provate a… -