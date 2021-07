Napoli incontra gli studenti stranieri dell’Accademia Italiana (Di giovedì 15 luglio 2021) di Monica De Santis Si è svolto ieri mattina l’incontro tra il sindaco Vincenzo Napoli, e gli studenti internazionali di Accademia Italiana che studiano la lingua e la cultura Italiana a Salerno. L’incontro, moderato da Barbara Cangiano, ha avuto la natura di dibattito aperto con domande libere al Sindaco da parte del pubblico internazionale di carattere culturale, artistico e politico. L’incontro è stato svolto in italiano con livello graduato della lingua, con il supporto delle docenti di Accademia Italiana. “È stato davvero un piacere incontrare ieri mattina studenti e ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 luglio 2021) di Monica De Santis Si è svolto ieri mattina l’incontro tra il sindaco Vincenzo, e gliinternazionali di Accademiache studiano la lingua e la culturaa Salerno. L’incontro, moderato da Barbara Cangiano, ha avuto la natura di dibattito aperto con domande libere al Sindaco da parte del pubblico internazionale di carattere culturale, artistico e politico. L’incontro è stato svolto in italiano con livello graduato della lingua, con il supporto delle docenti di Accademia. “È stato davvero un piacerere ieri mattinae ...

Advertising

MemoriaLiquida : - InterClubIndia : RT @marifcinter: Calendario #Inter, il momento tosto è dal 9 gennaio al 13 febbraio. In un mese l'Inter incontra di fila Lazio, Atalanta, M… - flamminiog : RT @marifcinter: Calendario #Inter, il momento tosto è dal 9 gennaio al 13 febbraio. In un mese l'Inter incontra di fila Lazio, Atalanta, M… - DataAugmented : RT @of_ubuntu: @carbenzo @CucchiRiccardo Bizzarro… anch’io osservavo che nel periodo della coppa d’Africa, il Napoli incontra Samp in casa,… - of_ubuntu : @carbenzo @CucchiRiccardo Bizzarro… anch’io osservavo che nel periodo della coppa d’Africa, il Napoli incontra Samp… -