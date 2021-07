Napoli, gioia Di Lorenzo: dopo l'Europeo ecco il rinnovo ufficiale (Di giovedì 15 luglio 2021) Napoli - Continua il momento magico per Giovanni Di Lorenzo , che dopo aver vinto il titolo Europeo da protagonista con l'Italia di Mancini, prolunga il suo contratto con il Napoli. E' stato lo stesso ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021)- Continua il momento magico per Giovanni Di, cheaver vinto il titoloda protagonista con l'Italia di Mancini, prolunga il suo contratto con il. E' stato lo stesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gioia Napoli, gioia Di Lorenzo: dopo l'Europeo ecco il rinnovo ufficiale NAPOLI - Continua il momento magico per Giovanni Di Lorenzo , che dopo aver vinto il titolo europeo da protagonista con l'Italia di Mancini, prolunga il suo contratto con il Napoli. E' stato lo stesso club partenopeo a ufficializzare il nuovo accordo con una breve nota: " La SSC Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni ...

Abete: “La vittoria a Londra è stata un’immensa gioia. Italia – Argentina? Vi spiego” Giancarlo Abete, ex presidente FIGC e vicepresidente UEFA, è stato ospite a Radio Punto Nuovo. Molti gli argomenti trattatati come la vittoria dell’Italia ad Euro2020. Su Italia – Argentina: “ Italia- ...

