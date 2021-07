Napoli | è arrivata la firma | rinnovo ufficiale fino al 2026

Leggi su serieanews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ilha annunciato ildi contrattoaldel terzino azzurro e dell’Italia Giovanni Di Lorenzo. Il calciomercato delha vistora nessun reale movimento in entrata o in uscita, ma gli azzurri sono al lavoro per regalare a Luciano Spalletti la rosa ideale in vista della nuova stagione. Non solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.