Napoli, Di Lorenzo ha prolungato fino al 2026 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Di Lorenzo ha prolungato il suo contratto con il Napoli fino al 2026. Ad annunciarlo è il club azzurro che ha blindato dunque il terzino fresco Campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Per Di Lorenzo, dopo il trionfo di Wembley, arriva dunque un altro giorno importante che certifica un legame sempre più saldo con la piazza partenopea. L'ex Empoli è al Napoli dalla stagione 2019/2020 e ha messo insieme 95 presenze, 15 gol e 7 assist con la maglia del Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

