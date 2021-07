Nancy Coppola: grave lutto per la cantante ex Isola dei Famosi (Di giovedì 15 luglio 2021) L’annuncio di , in queste settimane al centro delle polemiche. (screenshot video)Un grave lutto ha colpito la cantante neomelodica napoletana Nancy Coppola, figlia d’arte. Infatti, è venuta a mancare la sua amata nonna, come da lei stessa spiegato in un post apparso sul suo profilo Instagram, dove ha quasi 600mila follower. La cantante, conosciuta anche per aver partecipato all’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi, ha spiegato che poco prima di un concerto in Calabria ha ricevuto la telefonata da casa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) L’annuncio di , in queste settimane al centro delle polemiche. (screenshot video)Unha colpito laneomelodica napoletana, figlia d’arte. Infatti, è venuta a mancare la sua amata nonna, come da lei stessa spiegato in un post apparso sul suo profilo Instagram, dove ha quasi 600mila follower. La, conosciuta anche per aver partecipato all’edizione 2017 dell’dei, ha spiegato che poco prima di un concerto in Calabria ha ricevuto la telefonata da casa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

