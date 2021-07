Muore per una foto su Instagram a 32 anni: dove e cosa è successo (Di giovedì 15 luglio 2021) È successo durante una gita in un parco: l’influencer è scivolata ed è caduta nel vuoto. Inutili i soccorsi. Una giovanissima modella e influencer è morta mentre stava scattando una foto estrema in un parco naturale ad Hong Kong. Una tragedia che riporta l’attenzione ancora una volta su quanto sia pericolo cimentarsi in alcune foto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 luglio 2021) Èdurante una gita in un parco: l’influencer è scivolata ed è caduta nel vuoto. Inutili i soccorsi. Una giovanissima modella e influencer è morta mentre stava scattando unaestrema in un parco naturale ad Hong Kong. Una tragedia che riporta l’attenzione ancora una volta su quanto sia pericolo cimentarsi in alcuneL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

