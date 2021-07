Movida | dalla Prefettura ulteriore rafforzamento del controllo nei fine settimana

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un piano per l'deldella cd. '' nei, in particolare per il capoluogo, è stato varato stamani nel corso della riunione del Comitato Provinciale di ...

Un piano per l'ulteriore rafforzamento del controllo della cd. '' nei fine settimana, in particolare per il capoluogo, è stato varato stamani nel corso della ... nelle aree interessate...E continuano pure le prese di posizioni delle istituzioni per una gestione sicura della... sottolinea il presidente di Silb Umbria Confcommercio Enzo Muscinelli, "sono state ascoltate...PALERMO – Il vaccino contro il Covid? Facile come prendere un aperitivo in riva al mare al tramonto, dal tavolo di un locale. È l’obiettivo di AperiVax, la campagna del commissario Covid di Palermo ...Il ristorante algherese Musciora, gestito dal giovane imprenditore Daniele Delrio e dal padre Tonino, ha battuto la concorrenza aggiudicandosi il premio di 4 ...