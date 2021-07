MotoGP, Lorenzo: “Non mi aspettavo una rottura tra Vinales e la Yamaha” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Con Marquez out è stato un campionato strano. Quartararo è migliorato molto, lo vedo come favorito, ma Marquez tornerà ad essere molto forte”. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Jorge Lorenzo, ex pilota di MotoGP che come sempre non ha usato giochi di parole per esprimere il proprio pensiero, concentrandosi in particolare sull’addio di Vinales dalla Yamaha a fine stagione: “Vinales? Sapevamo che con la Yahama non era facile, ma non pensavo si potesse arrivare alla rottura. Adesso sta provando di prendere un’altra strada con Aprilia”. E su Valentino Rossi: “Dovrebbe essere la sua ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Con Marquez out è stato un campionato strano. Quartararo è migliorato molto, lo vedo come favorito, ma Marquez tornerà ad essere molto forte”. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Jorge, ex pilota diche come sempre non ha usato giochi di parole per esprimere il proprio pensiero, concentrandosi in particolare sull’addio didallaa fine stagione: “? Sapevamo che con la Yahama non era facile, ma non pensavo si potesse arrivare alla. Adesso sta provando di prendere un’altra strada con Aprilia”. E su Valentino Rossi: “Dovrebbe essere la sua ...

