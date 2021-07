Morte a Venezia, Björn Andrésen: "Il film di Luchino Visconti mi ha rovinato la vita" (Di giovedì 15 luglio 2021) In occasione dell'uscita del documentario The Most Beautiful Boy in the World, Björn Andrésen ha spiegato perché Morte a Venezia di Luchino Visconti gli ha rovinato la vita. Björn Andresen, interprete di Tadzio in Morte a Venezia, ha ammesso di sentirsi ancora perseguitato dallo sfruttamento che è continuato a lungo dopo l'interruzione delle riprese del film di Luchino Visconti, al centro del documentario The Most Beautiful Boy in the World. Nel 1971, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) In occasione dell'uscita del documentario The Most Beautiful Boy in the World,ha spiegato perchédigli halaAndresen, interprete di Tadzio in, ha ammesso di sentirsi ancora perseguitato dallo sfruttamento che è continuato a lungo dopo l'interruzione delle riprese deldi, al centro del documentario The Most Beautiful Boy in the World. Nel 1971, ...

