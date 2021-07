Mondiali Qatar 2022: Italia-Svizzera si giocherà allo stadio Olimpico di Roma (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo i tre incontri della fase a gironi di Euro 2020, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà di nuovo la nazionale Italiana di calcio venerdì 12 novembre (ore 20.45) in occasione del match con la Svizzera, valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022, come rende noto la Federcalcio. Sarà la sessantatreesima partita nella Capitale per gli azzurri, primi in classifica nel Gruppo C di qualificazione ai Mondiali con 9 punti grazie ai 3 successi conquistati lo scorso marzo nelle prime 3 gare. Il cammino dell’Italia verso ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo i tre incontri della fase a gironi di Euro 2020, lodiospiterà di nuovo la nazionalena di calcio venerdì 12 novembre (ore 20.45) in occasione del match con la, valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di, come rende noto la Federcalcio. Sarà la sessantatreesima partita nella Capitale per gli azzurri, primi in classifica nel Gruppo C di qualificazione aicon 9 punti grazie ai 3 successi conquistati lo scorso marzo nelle prime 3 gare. Il cammino dell’verso ...

