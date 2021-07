Mondiali Qatar 2022, i prossimi impegni della Nazionale italiana (Di giovedì 15 luglio 2021) Primi in classifica nel Gruppo C, a quota nove punti grazie ai tre successi conquistati lo scorso marzo, gli Azzurri riprenderanno a settembre il cammino nelle qualificazioni al Mondiale: il 2 affronteranno a Firenze la Bulgaria, il 5 se la vedranno con la Svizzera a Basilea, mentre l’8 settembre saranno di scena a Reggio Emilia contro la Lituania. Dopo la parentesi di ottobre riservata alla Final Four di Nations League, l’Italia sarà nuovamente impegnata nelle qualificazioni Mondiali a novembre, prima ospitando la Svizzera a Roma e poi andando a far visita il 15 all’Irlanda del Nord. Foto: Twitter Nazionale italiana L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Primi in classifica nel Gruppo C, a quota nove punti grazie ai tre successi conquistati lo scorso marzo, gli Azzurri riprenderanno a settembre il cammino nelle qualificazioni al Mondiale: il 2 affronteranno a Firenze la Bulgaria, il 5 se la vedranno con la Svizzera a Basilea, mentre l’8 settembre saranno di scena a Reggio Emilia contro la Lituania. Dopo la parentesi di ottobre riservata alla Final Four di Nations League, l’Italia sarà nuovamente impegnata nelle qualificazionia novembre, prima ospitando la Svizzera a Roma e poi andando a far visita il 15 all’Irlanda del Nord. Foto: TwitterL'articolo proviene ...

Advertising

realvarriale : Caro @robymancio è stato un grande privilegio poter raccontare questa straordinaria cavalcata vittoriosa.Nell'ulti… - bagnodifieno : RT @FilcaCisl: Mondiali di Calcio in #Qatar, campagna del #sindacato per le condizioni dei lavoratori edili, accordo con l'associazione dei… - CislTaBr : RT @FilcaCisl: Mondiali di Calcio in #Qatar, campagna del #sindacato per le condizioni dei lavoratori edili, accordo con l'associazione dei… - CislNazionale : RT @FilcaCisl: Mondiali di Calcio in #Qatar, campagna del #sindacato per le condizioni dei lavoratori edili, accordo con l'associazione dei… - FilcaCisl : Mondiali di Calcio in #Qatar, campagna del #sindacato per le condizioni dei lavoratori edili, accordo con l'associa… -