Ultime Notizie dalla rete : Momenti Musicali "Momenti Musicali": a Ceriale concerto all'alba in Piazza Eroi della Resistenza Domenica 18 luglio alle ore 5.45 a Ceriale in Piazza Eroi della Resistenza si svolgerà il secondo concerto all'alba della seconda edizione della rassegna di musica classica "Momenti Musicali". Ad esibirsi il trio "Moto Perpetuo" composto da Loredana Cardona al flauto, Giulio Glavina al violoncello, Gianluca Campi alla fisarmonica. Il programma musicale comprenderà musiche ...

