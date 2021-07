Missioni militari all’estero: approvate nonostante il nodo della Libia (Di giovedì 15 luglio 2021) nonostante le diverse posizioni sulla questione Libica, oggi la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza le Missioni militari all’estero. Perché la Libia crea problemi alle Missioni militari all’estero? La cooperazione con la Guardia costiera libica è da tempo uno dei nodi da scogliere per una buona continuazione delle Missioni militari all’estero. Nella Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021)le diverse posizioni sulla questione Libica, oggi la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza le. Perché lacrea problemi alle? La cooperazione con la Guardia costiera libica è da tempo uno dei nodi da scogliere per una buona continuazione delle. Nella

Ultime Notizie dalla rete : Missioni militari Missioni, approvata risoluzione di maggioranza. 30 deputati contro sostegno Guardia costiera libica Il voto. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza le missioni militari all'estero, deliberate dal governo. In favore ha votato anche FdI. i si' sono stati 438, i no 3, gli astenuti 2. Tecnicamente l'aula ha approvato la relazione delle commissioni ...

Missioni: si' dalla Camera alle operazioni di pace internazionali 2021 ...del Consiglio dei Ministri del 17 giugno scorso e sulla relazione analitica sulle missioni ... attraverso l'impegno di 9.200 militari. La questione del supporto alla Libia, e in particolare a quello ...

Il rinnovo delle missioni militari italiane all'estero – Analisi Difesa Analisi Difesa Missioni militari all’estero: approvate nonostante il nodo della Libia Il piano delle missioni miltari all'estero è stato confermato Resta la richiesta di superamento dell'aiuto alla Guardia Costiera libica ...

Sulla Libia è scontro a sinistra: ma il Pd non si impone Alcuni deputati del Pd si sono smarcati dalla linea del governo sulla Libia in quanto contrari al rifinanziamento del supporto alla Guardia costiera di Tripoli. Passa comunque la risoluzione sul decre ...

