Missioni | Camera respinge risoluzione su no sostegno Guardia libica**

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - Laha respinto lapresentata a prima firma Palazzotto, e sottoscritta da una trentina di deputati, in cui si diceva di no alitaliano all'azione dellacostiera libica per il pattugliamento delle coste. Sullail governo aveva espresso parere negativo. I favorevoli sono stati 40, i contrari 376, 21 gli astenuti.

Roma, 15 lug (Adnkronos) – La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle missioni internazionali con 438 sì. Il voto riguarda la parte principale del testo, che è sottoposto a votazione p ...