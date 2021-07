Milano: Comune, dieci nuove aree per la mobilità elettrica (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - È operativo un nuovo tassello per l'offerta di mobilità sostenibile a Milano: dieci aree di mobilità installate da Nhp ESCo, con il supporto di Comune di Milano e Amat (Agenzia mobilità, ambiente e territorio) nell'ambito del progetto Sharing cities - Horizon 2020. Le aree di mobilità "sono micro-hub di scambio intermodale che concentrano in un solo sito una gamma di servizi di mobilità integrati e gestiti da una innovativa piattaforma digitale: colonnine di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 lug. (Adnkronos) - È operativo un nuovo tassello per l'offerta disostenibile adiinstallate da Nhp ESCo, con il supporto didie Amat (Agenzia, ambiente e territorio) nell'ambito del progetto Sharing cities - Horizon 2020. Ledi"sono micro-hub di scambio intermodale che concentrano in un solo sito una gamma di servizi diintegrati e gestiti da una innovativa piattaforma digitale: colonnine di ...

DSantanche : Per il Comune di Milano, quindi per Beppe Sala, il problema non sono la sottomissione della donna (Saman ultima vit… - bb91687509 : RT @PierMaran: CineMarmocchi, il primo e unico cinema per bambini a #Milano è già di per sé un'idea geniale e grazie al crowdfunding civico… - ilgiornale : Progetto europeo illustrato in Comune a Milano. Fra i partner anche i giovani islamici di 'Femyso' - giornalemetro : Milano, il Comune concede commissione edilizia per casa accoglienza destinata ai familiari dei bambini ricoverati |… - ione_negativo : In un paese fuori Milano il comune ha organizzato un concerto di Bianca Atzei gratuito in piazza solo per chi ha il… -