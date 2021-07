Milan, si punta al colpo Dele Alli del Tottenham. La situazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Milan punta fortemente su Dele Alli. Secondo calciomercato.it, il trequartista del Tottenham sarebbe disponibile al trasferimento alla corte rossonera. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Inter-Milan, 4^ giornata di Serie A La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Donnarumma vicino al rinnovo con il Milan, tutti i dettagli Probabili formazioni Milan – Celtic, 5^ giornata Europa League ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilfortemente su. Secondo calciomercato.it, il trequartista delsarebbe disponibile al trasferimento alla corte rossonera. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Inter-, 4^ giornata di Serie A La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Donnarumma vicino al rinnovo con il, tutti i dettagli Probabili formazioni– Celtic, 5^ giornata Europa League ...

