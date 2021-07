Milan | Giroud è atterrato a Linate Domani visite mediche e firma sul contratto

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ilsi prepara ad abbracciare Oliver. Il giocatore francese è infattiall’aeroporto dipochi minuti fa.sosterrà lepresso la clinica La Madonnina, per poire ilbiennale da circa 4 milioni di euro a stagione e scattare le prime foto con la nuova maglia. Successivamente, l’attaccante andrà in vacanza, prima di aggregarsi con la squadra di Pioli il 26 luglio., classe ’86, vincitore del Mondiale 2018 con la Francia, arriva dal Chelsea per un milione più ...

I DETTAGLI - Dopo una lunga trattativa, dunque,è pronto a vestirsi di rossonero. Ilverserà al Chelsea un milione di parte fissa e un altro di bonus in base alla qualificazione in ...... in particolare die Juventus. I rossoneri sono a caccia di profili giovani per l'attacco, con Maldini che non ha escluso un possibile acquisto nonostante l'arrivo di. Anche i bianconeri ...Il Milan si prepara ad abbracciare Oliver Giroud. Il giocatore francese è infatti atterrato all’aeroporto di Linate pochi minuti fa. Domani sosterrà le visite mediche presso la clinica La Madonnina, p ...L'attaccante francese, Olivier Giroud, è sbarcato a Milano: il classe 1986 sosterrà domani le visite mediche e firmerà il contratto col Milan.