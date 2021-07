Milan, è fatta per un grande ritorno: entro domani l’annuncio (Di giovedì 15 luglio 2021) Brahim Diaz può rimettere piede al Milan. Tra il Real Madrid e i rossoneri si lavora a un nuovo prestito, che potrebbe essere ufficializzato entro la fine della settimana. Arrivo in casa Milan, o meglio ritorno. È ad un passo Brahim Diaz, centrocampista offensivo del Real Madrid, il quale sarebbe pronto a firmare un prestito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 luglio 2021) Brahim Diaz può rimettere piede al. Tra il Real Madrid e i rossoneri si lavora a un nuovo prestito, che potrebbe essere ufficializzatola fine della settimana. Arrivo in casa, o meglio. È ad un passo Brahim Diaz, ccampista offensivo del Real Madrid, il quale sarebbe pronto a firmare un prestito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

