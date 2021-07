Advertising

Alessio29544311 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker ad uno shooting fotografico per Chi ?????????????? - Makkoxnonfarlo : - libertfly : Viaggio in Svizzera: i consigli di Michelle Hunziker - settesere : Cervia, torna Iron Ciapét con Michelle Hunziker e raddoppia venerdì 16 e sabato 17 #settesere #news - Ravenna24ore : Arriva “Iron bootcamp” il live di “Iron Ciapèt” l’evento di Michelle Hunziker -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Il curioso episodio è stato raccontato dalla stessain un post su Instagram: ' Quando se ne va il sole e si prepara una tempesta… molti corrono a riparo…dal lato ...In una lunga intervista a Chi, la presentatrice svizzera di casa in Città Alta racconta dei tentati abusi nel mondo dello spettacoloMichelle Hunziker ancora una volta racconta senza remore gli episodi più difficili e drammatici della sua carriera. Già in passato, la showgirl aveva parlato a cuore aperto della terribile esperienza ...Michelle Hunziker, il gesto "choc" durante il temporale in spiaggia. Interviene il bagnino: «Ma che fai?». In questi giorni, la conduttrice svizzera si trova a Milano Marittima per il suo consueto ...