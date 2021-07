Meteo weekend 16-18 luglio: estate spazzata via da nubifragi e crollo termico (Di giovedì 15 luglio 2021) . Le previsioni del tempo. Dopo la pausa dal maltempo di inizio settimana, ci aspetta un weekend all’insegna del maltempo, con una vera e propria tempesta estiva con temporali, nubifragi, vento forte, grandinate e crollo delle temperature. Il tempo peggiorerà nelle prossime ore, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 luglio 2021) . Le previsioni del tempo. Dopo la pausa dal maltempo di inizio settimana, ci aspetta unall’insegna del maltempo, con una vera e propria tempesta estiva con temporali,, vento forte, grandinate edelle temperature. Il tempo peggiorerà nelle prossime ore, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

