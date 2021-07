Meteo, vortice freddo ostacola l’anticiclone: precipitazioni e calo termico (Di giovedì 15 luglio 2021) Un nuovo vortice freddo andrò a condizionare il Meteo sulla nostra penisola. Aumentano instabilità e precipitazioni: calano anche le temperature. Il nuovo vortice freddo proveniente dalla Francia sta andando a spezzare l’anticiclone portando grandinate, vento ed un calo delle temperature. Infatti avremo questa situazione specialmente sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, dove il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Un nuovoandrò a condizionare ilsulla nostra penisola. Aumentano instabilità e: calano anche le temperature. Il nuovoproveniente dalla Francia sta andando a spezzareportando grandinate, vento ed undelle temperature. Infatti avremo questa situazione specialmente sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, dove il L'articolo proviene da Inews.it.

