Meteo domani venerdì 16 luglio: maltempo su buona parte d'Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) Meteo domani venerdì 16 luglio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo che si dovrebbe dirigere da nord verso sud. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto PixabayLa giornata di domani venerdì 16 luglio dovrebbe essere caratterizzata in prevalenza dal maltempo prima al Nord e poi al Centro Italia. Secondo quanto riportato da 'Sky Tg24', il vortice ciclonico dovrebbe spostarsi verso il Meridione. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, avverranno in ordine ...

