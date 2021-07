Mensa dei poveri, 63 a processo per il “sistema Caianiello” in Lombardia. Rinviata a giudizio anche l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 63 gli indagati, tra cui i politici di Forza Italia Lara Comi, Pietro Tatarella e Fabio Altitonante, rinviati a giudizio dal gup di Milano, Natalia Imarisio, nell’ambito dell’inchiesta “Mensa dei poveri” (leggi l’articolo) su un giro di tangenti, appalti, nomine e finanziamenti illeciti con al centro Nino Caianiello, il presunto “ras” di Forza Italia a Varese ed ex coordinatore provinciale degli azzurri. Il processo, con rito ordinario, si aprirà il prossimo 18 novembre davanti alla sesta sezione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 63 gli indagati, tra cui i politici di, Pietro Tatarella e Fabio Altitonante, rinviati adal gup di Milano, Natalia Imarisio, nell’ambito dell’inchiesta “dei” (leggi l’articolo) su un giro di tangenti, appalti, nomine e finanziamenti illeciti con al centro Nino, il presunto “ras” dia Varese ed ex coordinatore provinciale degli azzurri. Il, con rito ordinario, si aprirà il prossimo 18 novembre davanti alla sesta sezione ...

annadelbello1 : RT @erretti42: Oltre a Lara Comi a giudizio anche l’ex vicecoordinatore lombardo 'azzurro' ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatar… - MatttBBB : RT @petergomezblog: indagine “Mensa dei poveri”, oltre 60 persone a giudizio per il “sistema Caianiello” in Lombardia: c’è anche l’ex eurod… - PaoloX68 : RT @petergomezblog: indagine “Mensa dei poveri”, oltre 60 persone a giudizio per il “sistema Caianiello” in Lombardia: c’è anche l’ex eurod… - glooit : Inchiesta Mensa dei poveri, oltre 60 a processo: tra loro Lara Comi, Tatarella e Altitonante leggi su Gloo… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Mensa dei poveri, oltre 60 persone a giudizio per il “sistema Caianiello” in Lombardia: c’è anche l’ex eurodeputata di… -