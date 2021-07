Meloni “Anche Germania dice no a Green Pass per vita sociale” (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Mentre in Italia si guarda a Macron come “modello”, la Germania dice no al Green Pass come requisito per partecipare alla vita sociale: la coercizione non è la via per guadagnare la fiducia dei cittadini. Secondo la stampa nostrana, chiunque provi ad opporsi ad una stretta così illiberale e pericolosa, è automaticamente un “novax”. Quindi, secondo certi giornalisti, Anche Angela Merkel è una “novax”? Non se ne può più di questo approccio ideologico che continua a estremizzare il dibattito tentando di mettere le persone le une contro le altre».Lo scrive ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Mentre in Italia si guarda a Macron come “modello”, lano alcome requisito per partecipare alla: la coercizione non è la via per guadagnare la fiducia dei cittadini. Secondo la stampa nostrana, chiunque provi ad opporsi ad una stretta così illiberale e pericolosa, è automaticamente un “novax”. Quindi, secondo certi giornalisti,Angela Merkel è una “novax”? Non se ne può più di questo approccio ideologico che continua a estremizzare il dibattito tentando di mettere le persone le une contro le altre».Lo scrive ...

