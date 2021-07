Meghan Markle produrrà una serie per Netflix? (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la pubblicazione del suo primo libro per l’infanzia, “The Bench”, la moglie del principe Harry, Meghan Markle, ha annunciato che sta lavorando a “Pearl”, prima serie animata per Netflix della società Archewell Productions dei Sussex. La coppia ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards per l’intervista scandalo con Oprah Winfrey. A poco più di un mese dalla pubblicazione del suo primo libro per bambini, “The Bench”, Meghan Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la pubblicazione del suo primo libro per l’infanzia, “The Bench”, la moglie del principe Harry,, ha annunciato che sta lavorando a “Pearl”, primaanimata perdella società Archewell Productions dei Sussex. La coppia ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards per l’intervista scandalo con Oprah Winfrey. A poco più di un mese dalla pubblicazione del suo primo libro per bambini, “The Bench”,Articolo completo: dal blog SoloDonna

