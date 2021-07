Meghan Markle in crisi finanziaria | il nuovo progetto è già un flop

(Di giovedì 15 luglio 2021)ha annunciato unper Netflix. Si tratta di una serie animata, creata dalla moglie di Harry. Ma c’è già chi parla di un, esattamente come il suo libro per bambini. Il titolo provvisorio della serie creata daè Pearl e racconta di una ragazzina di 12 anni che trova la sua strada ispirata dalle grandi donne della storia. La Duchessa sarà la produttrice esecutiva insieme a David Furnish, marito di Elton John, Carolyn Soper, Liz Garbus, Dan Cogan e Amanda Rynda. Offerta ...

Questo articolo è apparso su Forbes.comsta sviluppando una serie animata per Netflix che racconterà le storie di donne influenti in un mix di avventura, fantasia e storia. Lo ha fatto sapere Archewell, la società di ...L'Archewell Productions, la società lanciata dal principe Harry e da, sta ufficialmente entrando nel business dell'animazione.sarà, infatti, la creatrice di Pearl , una "serie familiare incentrata sulle avventure di una ragazza di 12 anni ispirata ...Meghan Markle produrrà per Netflix la nuova serie animata «Pearl». La Duchessa di Sussex, dopo la nascita della secondogenita Lilibet Diana, torna al lavoro con un progetto dedicato ai bambini ...Con la sua Archewell Productions, Meghan Markle sta sviluppando per Netflix la serie animata Pearl, che avrà Amanda Rynda come showrunner.