Meghan Markle e la nuova serie animata Netflix (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovo progetto in cantiere per Meghan Markle. La moglie del principe Harry, che ai tempi del suo matrimonio reale aveva rinunciato ad ogni rapporto lavorativo col mondo dello spettacolo, è tornata a siglare un contratto con Netflix. Insieme al marito di Elton John, David Furnish, la duchessa di Sussex produrrà una serie animata ispirata ad un suo progetto di quando era adolescente. L’accordo Netflix per il cartone animato prodotto da Meghan Markle Mercoledì 14 luglio, Meghan Markle ha annunciato la sua ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovo progetto in cantiere per. La moglie del principe Harry, che ai tempi del suo matrimonio reale aveva rinunciato ad ogni rapporto lavorativo col mondo dello spettacolo, è tornata a siglare un contratto con. Insieme al marito di Elton John, David Furnish, la duchessa di Sussex produrrà unaispirata ad un suo progetto di quando era adolescente. L’accordoper il cartone animato prodotto daMercoledì 14 luglio,ha annunciato la sua ...

Advertising

zazoomblog : Meghan Markle e la nuova serie animata Netflix - #Meghan #Markle #nuova #serie #animata - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Lontana dalla Royal Family, la Duchessa di Sussex torna al mondo dell'intrattenimento, ma non come attrice #MeghanMark… - ParamountItalia : Lontana dalla Royal Family, la Duchessa di Sussex torna al mondo dell'intrattenimento, ma non come attrice… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'In lizza per gli #EmmyAwards' Il colpaccio di #MeghanMarkle Si becca pure l'#Oscar? - tempoweb : 'In lizza per gli #EmmyAwards' Il colpaccio di #MeghanMarkle Si becca pure l'#Oscar? -