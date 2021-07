Meghan Markle creerà e produrrà serie animata per Netflix (Di giovedì 15 luglio 2021) Il nuovo progetto di Meghan Markle è una serie animata per Netflix. La duchessa di Essex sarà creatrice produttrice di Pearl, con protagonista una 12 enne che viene ispirata da diverse donne influenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Il nuovo progetto diè unaper. La duchessa di Essex sarà creatrice produttrice di Pearl, con protagonista una 12 enne che viene ispirata da diverse donne influenti ...

