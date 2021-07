Mediaset Infinity: 6 nuovi canali verticali per tutti i gusti (Di giovedì 15 luglio 2021) L’offerta di Mediaset Infinity si arricchisce con sei nuovi canali verticali. Saranno canali a pagamento tematici a un costo ridotto e senza vincoli. Quali sono i nuovi canali Mediaset Infinity? STARZPLAY Sarà il canale verticale dedicato ai STARZ Original disponibili in contemporanea con il lancio negli Stati Uniti. Tra i titoli di Starzplay troviamo la serie Blindspotting, la serie It’s A Sin; le serie tv The Act e Normal People (dal romanzo di Sally Rooney). Ma anche The Stand, il thriller apocalittico ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) L’offerta disi arricchisce con sei. Sarannoa pagamento tematici a un costo ridotto e senza vincoli. Quali sono i? STARZPLAY Sarà il canale verticale dedicato ai STARZ Original disponibili in contemporanea con il lancio negli Stati Uniti. Tra i titoli di Starzplay troviamo la serie Blindspotting, la serie It’s A Sin; le serie tv The Act e Normal People (dal romanzo di Sally Rooney). Ma anche The Stand, il thriller apocalittico ...

