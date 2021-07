Maxi rissa alla festa di compleanno | volano sassi e bottiglie | otto feriti e tredici denunciati dai 17 ai 30 anni

(Di giovedì 15 luglio 2021) FABRIANO -dicon. Una ricorrenza con una conclusione che non ti aspetti. Le indagini delle forze dell'ordine hanno permesso di denunciaregiovani per...

il Resto del Carlino

FABRIANO - Festa di compleanno con rissa e feriti. Una ricorrenza con una conclusione che non ti aspetti. Le indagini delle forze dell'ordine hanno permesso di denunciare tredici giovani per rissa aggravata e lesioni personali. La baraonda sarebbe scoppiata a causa dell'appropriazione momentanea di un cellulare da parte di alcuni invitati alla festa. Al termine degli accertamenti della ...