Maverick Vinales: “Voglio dimostrare tutto il mio potenziale” (Di giovedì 15 luglio 2021) Torna a parlare Maverick Vinales e lo fa ai colleghi di motorsport.com. Dopo il sorprendente divorzio con Yamaha lo spagnolo si è rilassato staccando completamente la spina. Ora che il ritorno in pista si avvicina Maverick ha regalato qualche notizia in più sul suo rapporto con Yamaha. Parlando del futuro poi non poteva che essere fatta a Vinales una domanda sull’Aprilia. Vinales: “So dove posso arrivare, con Yamaha non ci sarei riuscito” La bomba di Assen ha fatto sobbalzare tutti gli appassionati dalla sedia. Il rapporto tra Vinales e Yamaha è diventato insostenibile tanto che le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) Torna a parlaree lo fa ai colleghi di motorsport.com. Dopo il sorprendente divorzio con Yamaha lo spagnolo si è rilassato staccando completamente la spina. Ora che il ritorno in pista si avvicinaha regalato qualche notizia in più sul suo rapporto con Yamaha. Parlando del futuro poi non poteva che essere fatta auna domanda sull’Aprilia.: “So dove posso arrivare, con Yamaha non ci sarei riuscito” La bomba di Assen ha fatto sobbalzare tutti gli appassionati dalla sedia. Il rapporto trae Yamaha è diventato insostenibile tanto che le ...

