Mascherine, distanza fisica e ventilazione degli spazi: le raccomandazioni dell’OMS (Di giovedì 15 luglio 2021) L'OMS ricorda che le misure da adottare nel corso di questa fase della pandemia devono restare le stesse: Mascherine, igienizzazione delle mani e degli ambienti, distanziamento e ventilazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) L'OMS ricorda che le misure da adottare nel corso di questa fase della pandemia devono restare le stesse:, igienizzazione delle mani eambienti, distanziamento e. L'articolo .

Advertising

K55Tiberius : @whitechocolat80 @OmnibusLa7 Purtroppo il vaccino NON immunizza chi è vaccinato può prendere una forma più leggera… - Cacimac : RT @fabrizioangeli: “Strano passare dalla vacanza alla ‘detenzione’… consiglio a tutti i ragazzi di rispettare le norme, fidatevi, meglio t… - BambiFetz : @Tulipano801 @Peeioor @AurelianoStingi Già. Le mascherine all'aperto non servono a nulla, il distanziamento non ha… - funkbit85 : @summerofciuccio @actarus1070 @MadameA02 Dopo la vaccinazione alcune persone diventano positive ed espellono anche… - francesogiusepp : @Violetta_2021 È un 'Autobus strapieno di persone , nessuna distanza e privi di mascherine -