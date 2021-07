(Di giovedì 15 luglio 2021) Cinquantasei anni fa, in quel-manifesto che fu “I pugni in tasca”, la famiglia perera il luogo fisico e metaforico della rabbia e della rivolta. “Allora – dice il regista - i miei capirono in ritardo che parlavo di loro e di me”. Oggi la famiglia è il luogo in cui rintracciare emozioni censurate e sepolte, per condividere e capire - senza tribunali, con leggerezza e serenità – le assenze anche colpevoli che agli sgoccioli del ‘rivoluzionario’ 1968 fecero maturare il suicidio del gemello di, Camillo. Sabato la cerimonia di chiusura del Festival vedrà assegnare lad’oro ...

attilio_l : RT @01Distribution: La notizia della Palma d’Oro d’Onore a Marco Bellocchio è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per Rai Cinema. Il… - HuffPostItalia : 'Marx può attendere' è il nuovo film di Marco Bellocchio, che Cannes festeggia con la Palma d'oro d'onore - mymovies : Marx può aspettare, un document(ari)o straordinario, sintesi del cinema di Marco Bellocchio. Presentato a Cannes e… - EMegafon : Marx può aspettare de Marco Bellocchio se estrena en Italia - SilvanaHansb : RT @Radio1Rai: #FestivalCannes Stasera è la volta di Marco Bellocchio con il film “Marx può attendere”, sarà premiato con la Palma d’Oro d’… -

Cannes incorona Marco Bellocchio. Il regista, che sabato 17 luglio riceve la Palma d'oro d'onore durante la serata di chiusura del 74/o festival, porta il suo nuovo filmaspettare e tiene un Rendez Vous, una lezione ad una platea sold out di giornalisti, accreditati e cineasti. "La premiere del film - dice - mi fa stare non dico in ansia, ma mi fa palpitare, ...ROMA - Un altro importante successo per Tenderstories. Marco Bellocchio è il regista del film 'aspettare', coprodotto da Tenderstories, che sarà presentato il 16 luglio, in anteprima mondiale durante il Festival di Cannes 2021. Per l'occasione Bellocchio sarà premiato con la Palma d'...