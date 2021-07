«Marx può aspettare» | il nuovo film di Marco Bellocchio è un ritratto famigliare intimo e commovente

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 luglio 2021) Se avete visto Gli occhi, la bocca, uno dei suoi film più intimi e riusciti, forse sapete che la storia di Giovanni e di Pippo è, in realtà, quella di Marco Bellocchio e del suo gemello Camillo, morto suicida a neanche trent’anni il 27 dicembre del 1968. Il dolore stridente e viscerale di una famiglia che aveva colto nei suoi occhi il disagio senza, tuttavia, capire quanto fosse profondo, è diventato per Bellocchio un’ossessione che ha deciso di riaffrontare più di cinquant’anni dopo in un film molto bello e molto commovente dal titolo Marx può aspettare, presentato in anteprima al Festival di Cannes nell’anno in cui il regista viene insignito della Palma d’Onore, un riconoscimento affidato, prima di lui, solo ad altri cinque professionisti del mondo dello spettacolo, inclusi Clint Eastwood e Agnés Varda. Il titolo, Marx può aspettare, che sembra apparentemente cozzare con la storia famigliare dell’autore è, in realtà, un pezzo fondamentale del puzzle che Bellocchio decide di ricomporre con amore e un filo di commozione. https://www.youtube.com/watch?v=La626gVGCrw