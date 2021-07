Marina Berlusconi | con Draghi finisce l' incubo dell' incompetenza - ' Riconosciuto il ruolo politico di mio padre | risarcito di molte

(Di giovedì 15 luglio 2021) 'Questo governo sembra in grado di far fronte alle peggiori emergenze. Il premiersta lavorando bene, vedo fatti e numeri che parlano chiaro, anche se la la politica non è il mio campo. Da ...

Lo dice il presidente di Fininvest e Mondadori,, aggiungendo: 'Mio padre torna centrale. Ma non è una riabilitazione perché lui è innocente. Semmai un risarcimento per le ...parla del padre Silvio in una lunga intervista concessa al Giornale, in cui afferma che 'con i suoi governi, mio padre ha fatto moltissimo. Avrebbe potuto fare ancora di più se solo ...Poi la figlia del Cavaliere parla di Draghi: "Il suo Governo ha dato un colpo micidiale all’elogio dell’incompetenza e alla retorica dell’uno vale uno” ..."Questo governo sembra in grado di far fronte alle peggiori emergenze. Il premier Draghi sta lavorando bene, vedo fatti e numeri che parlano chiaro, anche se la la politica non è il mio campo. Da impr ...