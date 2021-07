Maria De Filippi svela perché non ha Instagram e parla della nuova edizione di Uomini e Donne (Di giovedì 15 luglio 2021) Maria De Filippi questa settimana è stata intervistata da ben due settimanali, Chi ed Oggi. Su quest’ultimo la conduttrice ha parlato della dieta di Maurizio Costanzo (sempre ferrea, anche se gli ha sgamato un paio di caramelle Rossana ed un paio di Nutella Biscuits nascosti in un porta occhiali), della rottura sentimentale di suo figlio Gabriele con la fidanzata (la quarantena gli è stata fatale) e del perché lei non ha un profilo sui social. “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi niente di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in tv. Basta. Capisco i ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 luglio 2021)Dequesta settimana è stata intervistata da ben due settimanali, Chi ed Oggi. Su quest’ultimo la conduttrice hatodieta di Maurizio Costanzo (sempre ferrea, anche se gli ha sgamato un paio di caramelle Rossana ed un paio di Nutella Biscuits nascosti in un porta occhiali),rottura sentimentale di suo figlio Gabriele con la fidanzata (la quarantena gli è stata fatale) e dellei non ha un profilo sui social. “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi niente di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in tv. Basta. Capisco i ...

