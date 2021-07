Maria De Filippi | il figlio e la fidanzata si sono lasciati «Brutta batosta»

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - Nicholas_Dls : Maria De Filippi è stata raggiunta durante una breve vacanza e nell’occasione tocca vari temi. #oggi… - infoitcultura : Maria De Filippi: relax al mare in Sardegna - infoitcultura : Maria De Filippi: 'Mio figlio è tornato single, ha preso una bella batosta' - infoitcultura : Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia: ''Voglio un tronista che…'' -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Settembre si avvicina e così anche il ritorno in tv di Uomini e Donne . I fan sono carichi di aspettati per la nuova edizione del dating show di Canale5 eDeha le idee chiare sul tronista che vorrebbe come protagonista in studio. La presentatrice dà qualche anticipazione sul Trono Classico , per poi parlare del suo ruolo e lanciare una ...Risultati che, allo stato attuale, registrano Amici e Temptation Island , il talent e il docu - reality targatiDe. Bene come sempre Chi l'ha visto : la trasmissione condotta da ...Come svela Maria De Filippi, i nuovi tronisti di Uomini e Donne dovranno avere alcune caratteristiche precise: ecco quali.Maria De Filippi commenta la rottura del figlio Gabriele con la fidanzata: perché si sono lasciati? «Temevo tornasse a vivere da noi» FOTO ...