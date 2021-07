Maria De Filippi | il figlio e la fidanzata si sono lasciati «Brutta batosta»

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - infoitcultura : Parla Maria De Filippi: rivoluzione tronisti e batosta d’amore per il figlio - infoitcultura : Maria De Filippi: come sceglie i tronisti? - infoitcultura : Maria De Filippi sui tronisti dipendenti dai social: 'Ho deciso di cambiare' - infoitcultura : Maria De Filippi/ 'Uomini e Donne? Basta tronisti influencer, voglio un elettricista' -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Mancano circa due mesi all'inizio di una stagione di Uomini e donne eDeha già annunciato grandi cambiamenti per la scelta dei tronisti Per la messa in onda di Uomini e donne mancano circa due mesi, anche se le registrazioni partiranno a fine agosto. Come ...Deè una delle presentatrici più amate del piccolo schermo, famosa per i suoi lunghi silenzi: " Ho imparato ad ascoltare. Detesto chi pontifica, in tv come nella vita. Trovo ...UeD: Roberta Di Padua fa un annuncio sui social che lascia i fan spiazzati. L'ex dama rivela: "Me me vado per un po'" ...Vi siete mai chiesti quali sono le regole da seguire per i partecipanti di Temptation Island (fidanzati e single)? Ecco alcuni dettagli.