Marco Verratti sposa la bellissima Jessica e le prime foto fanno il giro del mondo (Di giovedì 15 luglio 2021) Impossibile non emozionarsi con le prime foto del matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi. Una cerimonia civile, visto che il calciatore della nazionale azzurra è già sposato e divorziato. Poi una grande festa a Parigi, la città che ha fatto da cornice a questo amore. Marco e Jessica si sono conosciuti infatti proprio mentre il calciatore era arrivato in Francia per giocare con il PSJ . Oggi bellissimi hanno coronato questo sogno d’amore: lei elegantissima non con un classico abito ma con una sorta di tailleur di pizzo bianco, lo sposo altrettanto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021) Impossibile non emozionarsi con ledel matrimonio diAidi. Una cerimonia civile, visto che il calciatore della nazionale azzurra è giàto e divorziato. Poi una grande festa a Parigi, la città che ha fatto da cornice a questo amore.si sono conosciuti infatti proprio mentre il calciatore era arrivato in Francia per giocare con il PSJ . Oggi bellissimi hanno coronato questo sogno d’amore: lei elegantissima non con un classico abito ma con una sorta di tailleur di pizzo bianco, lo sposo altrettanto ...

Advertising

fanpage : Anche Marco #Verratti e la sua Jessica Aidi si sono detti sì a pochi giorni dal trionfo di #Euro2020 - Squawka : Most tackles made at #EURO2020 ? Giovanni Di Lorenzo (19) ? Marco Verratti (18) An #ITA top two. - Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - TweeetNelson : RT @Corriere: Marco Verratti sposa la modella Jessica Aidi: giovedì il matrimonio a Parigi - gxallavichx : 21. Giacomo Raspadori, Phil Foden, Marco Verratti Votate con il culo. -