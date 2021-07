Marco Verratti sposa Jessica Aïdi: oggi il campione della nazionale italiana dirà 'sì' alla modella francese (Di giovedì 15 luglio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l'occasione, il calciatore ha organizzato una cena nel suo ristorante parigino preferito "Giusè Trattoria", di cui è comproprietario. Verratti ha voluto a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l'occasione, il calciatore ha organizzato una cena nel suo ristorante parigino preferito "Giusè Trattoria", di cui è comproprietario.ha voluto a ...

Squawka : Most tackles made at #EURO2020 ? Giovanni Di Lorenzo (19) ? Marco Verratti (18) An #ITA top two. - Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - Squawka : Most chances created by #ITA players in #EURO2020 ? Marco Verratti (12) ? Lorenzo Insigne (12) ? Domenico Berardi… - fedelealtrash : BUONGIORNO SOLO A MARCO VERRATTI CHE OGGI SI SPOSA #italiaforwedding - Agenzia_Dire : Dopo #Bernardeschi, il #15luglio si sposa anche l'abruzzese Marco Verratti. -