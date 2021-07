Marco Verratti si sposa dopo Euro 2020: ecco chi è la moglie Jessica Aidi (Di giovedì 15 luglio 2021) Un altro azzurro ha pronunciato il sì dopo la vittoria a Marco Verratti si è sposato con Jesssica Aidi a Parigi e in Comune . Un evento che è stato ripreso dai social media e le cui immagini sono ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Un altro azzurro ha pronunciato il sìla vittoria asi èto con Jesssicaa Parigi e in Comune . Un evento che è stato ripreso dai social media e le cui immagini sono ...

Advertising

fanpage : Anche Marco #Verratti e la sua Jessica Aidi si sono detti sì a pochi giorni dal trionfo di #Euro2020 - Squawka : Most tackles made at #EURO2020 ? Giovanni Di Lorenzo (19) ? Marco Verratti (18) An #ITA top two. - Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - 0TBX4L3 : RT @_hayalperestx: 'In lei ho trovato qualcosa di speciale e oggi festeggiamo un giorno speciale' Marco sei un cuore di panna ?? #Verratti… - nwakalord : @DybalaVekilii Marco Verratti -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Verratti Marco Verratti si sposa dopo Euro 2020: ecco chi è la moglie Jessica Aidi Un altro azzurro ha pronunciato il sì dopo la vittoria a Marco Verratti si è sposato con Jesssica Aidi a Parigi e in Comune . Un evento che è stato ripreso dai social media e le cui immagini sono finite anche su Rai Uno. I due sono convolati a nozze nella ...

Non solo Bernardeschi - Ciardi: oggi Marco Verratti ha sposato Jessica Aidi a Parigi, foto e video del matrimonio Non solo il chiacchieratissimo matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi . Oggi, infatti, il calciatore della Nazionale Marco Verratti ha sposato Jessica Aidi a Parigi. Marco Verratti ha sposato Jessica Aidi a Parigi: foto e video del matrimonio Lei modella francese e lui calciatore fresco di vittoria. Proprio oggi, ...

Jessica Aidi, fidanzata di Verratti/ Un amore travolgente, in attesa del matrimonio Il Sussidiario.net Matrimonio Marco Verratti e Jessica Aidi/ Lui “Luna di miele? Prima la famiglia poi…” Marco Verratti e Jessica Aidi il matrimonio oggi 15 luglio 2021. Si sposa in Francia dopo la vittoria agli Europei. Presenti i due figli del calciatore ...

Marco Verratti si sposa dopo Euro 2020: ecco chi è la moglie Jessica Aidi Un altro azzurro ha pronunciato il sì dopo la vittoria a Euro 2020. Marco Verratti si è sposato con Jesssica Aidi a Parigi e in Comune. Un evento che è stato ripreso dai ...

Un altro azzurro ha pronunciato il sì dopo la vittoria asi è sposato con Jesssica Aidi a Parigi e in Comune . Un evento che è stato ripreso dai social media e le cui immagini sono finite anche su Rai Uno. I due sono convolati a nozze nella ...Non solo il chiacchieratissimo matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi . Oggi, infatti, il calciatore della Nazionaleha sposato Jessica Aidi a Parigi.ha sposato Jessica Aidi a Parigi: foto e video del matrimonio Lei modella francese e lui calciatore fresco di vittoria. Proprio oggi, ...Marco Verratti e Jessica Aidi il matrimonio oggi 15 luglio 2021. Si sposa in Francia dopo la vittoria agli Europei. Presenti i due figli del calciatore ...Un altro azzurro ha pronunciato il sì dopo la vittoria a Euro 2020. Marco Verratti si è sposato con Jesssica Aidi a Parigi e in Comune. Un evento che è stato ripreso dai ...