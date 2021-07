Marco Verratti, nozze con Jessica a pochi giorni dalla vittoria dell’Italia. Le prime foto e chi c’era (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, celebrato a sole 48 ore dalla finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, anche Marco Verratti ha sposato la sua fidanzata, la modella francese di origini magrebine, Jessica Aidi. La cerimonia civile si è svolta nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi, ed erano presenti circa una trentina di persone. Dopo il sì la coppia è partita per i festeggiamenti che si svolgeranno sempre nella capitale francese con una cena di gala italo-francese. Tra gli ospiti il compagno di squadra di Verratti Kylian Mbappé, Ezequiel (El Pocho) Lavezzi, Zlatan ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, celebrato a sole 48 orefinale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, ancheha sposato la sua fidanzata, la modella francese di origini magrebine,Aidi. La cerimonia civile si è svolta nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi, ed erano presenti circa una trentina di persone. Dopo il sì la coppia è partita per i festeggiamenti che si svolgeranno sempre nella capitale francese con una cena di gala italo-francese. Tra gli ospiti il compagno di squadra diKylian Mbappé, Ezequiel (El Pocho) Lavezzi, Zlatan ...

Advertising

Squawka : Most tackles made at #EURO2020 ? Giovanni Di Lorenzo (19) ? Marco Verratti (18) An #ITA top two. - Squawka : Most fouls won by #ITA players in #EURO2020 ? Jorginho (15) ? Giovanni Di Lorenzo (12) ? Andrea Belotti (11) ? Ma… - Squawka : Most chances created by #ITA players in #EURO2020 ? Marco Verratti (12) ? Lorenzo Insigne (12) ? Domenico Berardi… - fanpage : Anche Marco #Verratti e la sua Jessica Aidi si sono detti sì a pochi giorni dal trionfo di #Euro2020 - Sport_Fair : Marco #Verratti e Jessica hanno detto sì: il VIDEO del matrimonio a Parigi -