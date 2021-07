Marco Verratti e Jessica Aïdi si sono sposati: le prime foto delle nozze del calciatore della nazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo il successo a Londra con la nazionale di calcio, Marco Verratti continua a far parlare di sé dalle capitali europee. In queste ore, a Parigi si sta tenendo la cerimonia della sue nozze. Il calciatore sposa la fidanzata Jessica Aïdi e le prime immagini del loro matrimonio mostrano la coppia felice ed elegante nel suo giorno più importante. Marco Verratti sposa Jessica Aïdi: il luogo delle nozze In queste ore a Parigi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo il successo a Londra con ladi calcio,continua a far parlare di sé dalle capitali europee. In queste ore, a Parigi si sta tenendo la cerimoniasue. Ilsposa la fidanzatae leimmagini del loro matrimonio mostrano la coppia felice ed elegante nel suo giorno più importante.sposa: il luogoIn queste ore a Parigi ...

Ultime Notizie dalla rete : Marco Verratti Italia campione d'Europa/ Nazionale e Serie A: mondi diversi, adesso bisogna unirli Il punto è che Jorginho (ma anche Marco Verratti) è andato all'estero perchè il Chelsea offriva parecchio, ma anche perchè di fronte a quell'offerta, evidentemente, il Napoli riteneva di potersene ...

Verratti, matrimonio a Parigi con Jessica Aidi: fra gli invitati Pastore e Lavezzi Marco Verratti e Jessica Aidi si sono conosciuti nel 2019, quando - stando ai rumors - in un locale il calciatore rimase rapito dallo sguardo della ragazza che all'epoca lavorava come cameriera. L'...

Jessica Aidi, fidanzata di Verratti/ Un amore travolgente, in attesa del matrimonio Il Sussidiario.net Marco Verratti e Jessica Aidi sposi, il momento del sì Le foto di Marco Verratti e di Jessica Aidi guarda 155424 • di Spettacolo Fanpage Marco Verratti, padre di due figli, al secondo matrimonio: chi è la fidanzata Jessica Aidi Marco Verratti ...

