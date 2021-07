Marcianise | 1 milione e 260mila euro per la riapertura delle scuole

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Procedono secondo il cronoprogramma definito i lavori di manutenzione dei plessi scolastici comunali in vista del ritorno in classe degli alunni dopo la pausa estiva. Secondo la pianificazione redatta dai tecnici dell’Ente, dopo una attenta concertazione con i dirigenti degli istituti, gli interventi dovranno essere ultimati entro il 10 settembre e interesseranno circa 300 aule. Saranno oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria l’asilo nido, tutte ledell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado di proprietà comunale. Le operazioni di restyling saranno suddivise in due fasi e ...

