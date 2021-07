Marchetti: ”Napoli, ci sono cose che bollono in pentola. Su Koulibaly, Insigne e Palmieri…” (Di giovedì 15 luglio 2021) Marchetti: “Koulibaly? Il Napoli oggi non ha neanche il dubbio di sacrificarlo, non c’è la fila. Su Insigne ed Emerson Palmieri…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro. Queste le sue parole: ENTRO IL 25 LUGLIO…. “Entro il 25 luglio il Napoli potrebbe anche chiudere un’operazione, vorrebbe dire che ci sono cose che bollono in pentola. Come ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 15 luglio 2021): “? Iloggi non ha neanche il dubbio di sacrificarlo, non c’è la fila. Sued Emerson” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di calciomercato, per parlare dele del mercato del club azzurro. Queste le sue parole: ENTRO IL 25 LUGLIO…. “Entro il 25 luglio ilpotrebbe anche chiudere un’operazione, vorrebbe dire che cichein. Come ...

