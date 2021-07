Mantova | “il volume della tv era troppo alto” | uccide il padre a coltellate

(Di giovedì 15 luglio 2021) Omicidio ieri sera a Ostiglia, comune in provincia di. Un uomo di 50 anni ha accoltellato a morte ildi 75 anni dopo aver litigato per “iltv”, spiegano i carabinieri che hanno arrestato l’uomo. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 23 in un appartamento in via Cristoforo Colombo. Inutili i soccorsi del 118: l’anziano è morto per le “ferite profonde riportate al torace e all’addome”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

