Maltempo in Germania, sale a 19 il numero dei morti nell'ovest del paese (Di giovedì 15 luglio 2021) Pioggia e inondazioni stanno devastando alcune zone della Germania ovest. Il numero dei morti e dei dispersi sale vertiginosamente. Sono saliti a 19 i morti a causa del Maltempo in Germania. Le acque, causate dalle fortissime piogge, hanno trascinato via sei abitazioni della località di Schuld, nella Renania-Palatinato. Sono più di 70 i dispersi.

MediasetTgcom24 : Maltempo in Germania: 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #maltempo - repubblica : Maltempo in Germania: sei morti e 50 dispersi - RaiNews : Segnalati centinaia di allagamenti in abitazioni - VoceAmicaItalia : #Inondazioni in #Germania #maltempo, almeno 11 morti. I dispersi sono decine, 200 mila persone senza elettricità - drubald : RT @Agenzia_Ansa: Si aggrava il bilancio del maltempo in Germania, almeno 11 vittime e 70 dispersi #ANSA -