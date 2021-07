Maltempo in Germania: decine di morti e dispersi a ovest del Paese (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di oltre 40 morti e decine di dispersi il bilancio delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale . Lo ha reso noto la polizia tedesca. 'Molte delle persone' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di oltre 40diil bilancio delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito laoccidentale . Lo ha reso noto la polizia tedesca. 'Molte delle persone' ...

Advertising

Tg3web : In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpi… - Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - repubblica : ?? Maltempo in Germania, forti piogge provocano alluvioni e crolli: almeno 21 morti e 70 dispersi. 'Situazione dramm… - AnnaritaNinni : Maltempo in Germania, sale a 30 il bilancio dei morti - Ultima Ora - ANSA - mummy53690440 : Maltempo in Germania e Belgio, ci sono morti e dispersi -