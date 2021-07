Maltempo in Germania: decine di morti e dispersi a ovest del Paese | Il dolore della Merkel: 'Le vittime saranno molte' (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di oltre 40 morti e decine di dispersi il bilancio delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale . 'molte delle persone' disperse si trovavano sui tetti delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) E' di oltre 40diil bilancio delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito laoccidentale . 'delle persone' disperse si trovavano sui tetti delle ...

Advertising

Tg3web : In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpi… - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - OnlyPopPlease1 : RT @Tg1Rai: Ore drammatiche nella parte occidentale della #Germania colpita da un eccezionale ondata di maltempo. Finora almeno 20 morti e… - MrLin27 : RT @Ettore_Rosato: Le immagini che arrivano dalla Germania sono sconvolgenti. Oltre 40 morti, molti dispersi e intere comunità isolate vitt… -